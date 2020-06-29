Денис Проценко опроверг информацию о найденных медкартах возле больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что информация о том, что недалеко от медучреждения были найдены медицинские карты пациентов, не является правдивой.

— Я хочу прокомментировать публикации, которые появились сейчас в Сети. За пределами нашей территории, в километре от больницы, обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствуют действительности, — написал врач на своей странице в "Фейсбуке".

Проценко также добавил, что по этой ситуации правоохранители уже проводят проверку.

— По данному факту уже проводятся соответствующие мероприятия. Процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего, — подчеркнул главврач больницы.