Врач рассказала, в каком случае из-за шашлыка можно заболеть раком

В случае умеренного потребления шашлыка и приготовления его из диетических видов мяса можно не опасаться, что это блюдо принесёт вред организму. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Она отметила, что данный продукт не стоит есть больше одного раза в неделю, а порция должна составлять около 200–250 граммов.

По словам врача, более частое употребление шашлыка может негативно сказаться на здоровье человека. Макиша утверждает, что, поскольку блюдо готовят на открытом огне, на куски мяса попадает сажа, которая является канцерогеном и может способствовать возникновению рака.

— Если шашлык жирный, то, когда жир горит, образуются трансжиры. <…> Они очень плохо влияют на печень, и при большом количестве это тоже может провоцировать в том числе развитие онкологических заболеваний, — подчеркнула медик.

Кроме того, Макиша добавила, что необходимо избегать образования корочки на шашлыке.