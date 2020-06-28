В Петербурге рабочие устроили массовую драку с охраной стройплощадки — видео

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В Санкт-Петербурге между рабочими и охраной на территории строительства жилого комплекса "Огни залива" произошла массовая драка. В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись происшествия.

По словам очевидцев, конфликт возник из-за того, что рабочие хотели покинуть территорию объекта, а охранники не выпускали их. Судя по представленным кадрам, одному из участников сильно досталось — после стычки он остался сидеть на земле.

Отмечается, что после инцидента на место происшествия приезжали сотрудники полиции.