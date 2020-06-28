Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Петербурге рабочие устроили массовую драку с охраной стройплощадки — видео

На место приезжала полиция.

160

Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге между рабочими и охраной на территории строительства жилого комплекса "Огни залива" произошла массовая драка. В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись происшествия.

По словам очевидцев, конфликт возник из-за того, что рабочие хотели покинуть территорию объекта, а охранники не выпускали их. Судя по представленным кадрам, одному из участников сильно досталось — после стычки он остался сидеть на земле.

Отмечается, что после инцидента на место происшествия приезжали сотрудники полиции.

Ранее Лайф сообщал, что житель Москвы устроил драку с тремя полицейскими, которых из-за постоянных побоев вызвала его мать.

Выбор редакции

Loading...