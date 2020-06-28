Лукашенко о борьбе с коронавирусом в Белоруссии: Три месяца переживал за то, что творится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями Минской области, прошедшей 26 июня, признался, что последние три месяца переживал за ситуацию в стране на фоне коронавирусной инфекции. Кадры встречи показал телеканал "Беларусь 1".

— Я, как президент, с ума сходя, три месяца эти переживал за то, что творится с этим ковидом. Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом. Думаю, мало того, что вы не поняли, а не дай бог, мы не справимся — вы точно начнёте об меня вытирать ноги, — отметил Лукашенко.

Несмотря ни на что, по словам лидера республики, страна сумела победить инфекцию. Не оставил без внимания Лукашенко и свои советы лечить коронавирус трактором, баней и водкой. По его собственному признанию, тогда он "не мог кое-что говорить всерьёз".

— И, когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что <…> надо посеять, потому что жрать будет нечего. Я людей пытался успокоить, — добавил Лукашенко.