Лукашенко назвал Белоруссию "единственным союзником России"

Белоруссия осталась единственным союзником России, а потому РФ не хочет её терять ни экономически, ни политически. Такое мнение в ходе встречи с представителями Минской области выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.

— Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь. И я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь, — отметил Лукашенко.

По его словам, Россию начали выдавливать с маржинальных рынков ЕС и Украины. При этом Белоруссия остаётся второй после Германии страной по объёмам приобретаемого газа, а кроме этого, Минск перерабатывает большое количество нефти из РФ.