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Лукашенко назвал Белоруссию "единственным союзником России"

По его мнению, потеря Минска для Москвы станет сильным ударом по всей внутренней политике.

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Фото © Официальный сайт президента России

Белоруссия осталась единственным союзником России, а потому РФ не хочет её терять ни экономически, ни политически. Такое мнение в ходе встречи с представителями Минской области выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь. И я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь, — отметил Лукашенко.

По его словам, Россию начали выдавливать с маржинальных рынков ЕС и Украины. При этом Белоруссия остаётся второй после Германии страной по объёмам приобретаемого газа, а кроме этого, Минск перерабатывает большое количество нефти из РФ.

По мнению Лукашенко, потеря Минска для Москвы станет сильным ударом по всей внутренней политике. Не обошёл он стороной и отношения Белоруссии с ЕС. Глава государства в этой связи подчеркнул, что Брюссель не смог подчинить себе Минск, а впоследствии отношения между сторонами стали налаживаться. Этот момент совпал с приездом в страну американских деятелей, таких как Майк Помпео, которые осознали важность республики для США.

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