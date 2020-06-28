Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Лукашенко станцевал с выпускниками под песню "Ти ж мене підманула" — видео

Как сообщается, глава государства решил остаться на празднике, чтобы побыть с учениками в неформальной обстановке.

148

Видео © Instagram / suhottskky

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исполнил танец вместе с учениками, которые в этом году оканчивают школу, на республиканском балу выпускников в Минске.

Момент, на котором глава государства танцует, попал на видео. Он был опубликован на странице пользователя соцсети "Инстаграм".

На кадрах видно, как Лукашенко в окружении выпускников пританцовывает под песню украинской певицы, которая исполняла композицию "Ти ж мене підманула".

Как сообщается, белорусский президент решил остаться после торжественной части праздничного мероприятия, чтобы станцевать с учениками в неформальной обстановке.

Ранее Александр Лукашенко обратился ко всем выпускникам с призывом сохранить суверенитет страны и не думать о Востоке и Западе. Глава государства заявил, что суверенитет — это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нынешнему и позволит следующим поколениям оставаться белорусами.

Выбор редакции

Loading...