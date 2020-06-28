Лукашенко станцевал с выпускниками под песню "Ти ж мене підманула" — видео

Видео © Instagram / suhottskky

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исполнил танец вместе с учениками, которые в этом году оканчивают школу, на республиканском балу выпускников в Минске.

Момент, на котором глава государства танцует, попал на видео. Он был опубликован на странице пользователя соцсети "Инстаграм".

На кадрах видно, как Лукашенко в окружении выпускников пританцовывает под песню украинской певицы, которая исполняла композицию "Ти ж мене підманула".

Как сообщается, белорусский президент решил остаться после торжественной части праздничного мероприятия, чтобы станцевать с учениками в неформальной обстановке.