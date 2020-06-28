Учёный из Швеции заявил, что потепление климата в Сибири может привести к разрушению городов

Шведский климатолог Юхан Киленшерна считает, что потепление климата в Сибири может стать причиной разрушения городов и сёл в регионе. Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

По мнению учёного, повышение температуры воздуха может привести к лесным пожарам, а также к обширному таянию вечной мерзлоты.

— Можно констатировать, что в отдельных районах Арктики стало теплее на три-четыре градуса, чем было в конце XIX века. Если вечная мерзлота начнёт таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы. Возникает опасность, что города и сёла начнут рушиться, а это уже напрямую скажется на людях, — отметил Киленшерна.