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Учёный из Швеции заявил, что потепление климата в Сибири может привести к разрушению городов

Специалист отметил, что в отдельных районах Арктики стало теплее на три-четыре градуса.

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Фото © Wikipedia

Шведский климатолог Юхан Киленшерна считает, что потепление климата в Сибири может стать причиной разрушения городов и сёл в регионе. Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

По мнению учёного, повышение температуры воздуха может привести к лесным пожарам, а также к обширному таянию вечной мерзлоты.

Можно констатировать, что в отдельных районах Арктики стало теплее на три-четыре градуса, чем было в конце XIX века. Если вечная мерзлота начнёт таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы. Возникает опасность, что города и сёла начнут рушиться, а это уже напрямую скажется на людях, — отметил Киленшерна.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о темпах глобального потепления в России. Он отметил, что в этом году на юге Западной Сибири зафиксировали уникальные показатели.

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