На Байкале появилось судно, которое может очищать воду от нефтепродуктов

Первый экологический танкер-буксировщик им. Героя Советского Союза Георгия Москалёва, который способен очищать воду от нефтепродуктов, спустили на воду на Байкале в Бурятии, информирует пресс-служба главы республики.

Церемония состоялась в селе Турка Прибайкальского района. Судно способно заправлять топливом и маслом водные суда, принимать для утилизации различные отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов. А главное — перерабатывать и очищать нефтесодержащие и сточные воды, чтобы сбрасывать уже очищенную воду в озеро.

— Сегодня на Байкале эксплуатируется много судов, однако эффективной системы очистки вод с нефтепродуктами, которые нужно утилизировать, не было. Сейчас создано уникальное судно, которое может принимать и жидкие отходы — это льяльные и подсланевые воды, и твёрдые бытовые отходы. Судно ещё является и бункеровщиком — оно может производить заправку других судов. Его специально проектировали для озера Байкал. И на всех внутренних водных путях страны, на Волге, Неве, таких судов ещё не было, — приводит пресс-служба слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

Фото © Сайт Правительства Бурятии 1 / 5

По его словам, решение о строительстве судна было принято в 2017 году. Оно было построено за два года в рамках госконтракта на общую сумму 625 млн рублей.

Длина судна составляет 51,6 м, ширина — 10,23 м, высота борта — 2,6 м, осадка — 1,80 м. На танкере-бункеровщике будет работать экипаж из семи человек.