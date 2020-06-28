Минтруд разъяснил порядок новых единовременных выплат на детей до 16 лет

Новую единовременную выплату в 10 000 рублей на детей до 16 лет начисляют без заявления, на основании сведений, которые уже есть у Пенсионного фонда РФ, сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты России.

В Минтруде указали, что при проведении ранее установленной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет был создан технический алгоритм электронного обмена данными. Он дал возможность оперативно перечислить средства более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня. Средства по оставшимся заявлениям, которые поступили до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. Выплаты проведены уже на 21 миллион детей.

— Оперативность и удобство в предоставлении соцподдержки были позитивно оценены получателями. Этот же подход и алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты, — подчеркнули в министерстве.

Нормативными документами установлено, что выплаты стартуют с 1 июля, напомнили в министерстве. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение принимается на основе данных, которые уже есть у ПФР. Таким образом, осуществление новой выплаты происходит в соответствии с ранее принятым подходом.