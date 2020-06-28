Зеленский в День конституции "уменьшил" территорию Украины на два региона — видео

Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении по случаю Дня конституции назвал несоответствующее ей число регионов.

— Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких двадцать пять, — заявил политик.

При этом в 133-й статье Конституции Украины указана другая цифра — 27 регионов: 24 области, Автономная Республика Крым и города со специальным статусом — Киев и Севастополь, отмечает "Страна.ua".

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.