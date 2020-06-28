Следователи изучают видео с мужчиной, которого запихнули в багажник и увезли в Новосибирске

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В Ленинском районе Новосибирска неизвестные засунули в багажник мужчину и увезли, инцидент засняли на видео местные жители. Следователи проверяют запись, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

— По факту возможного похищения человека следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — уточнили в ведомстве.

На записи, опубликованной в паблике "Инцидент Новосибирск", видно, что двое неизвестных запихивают в багажник мужчину и закрывают его там.