Гудни Йоханнессон избран президентом Исландии на второй срок

Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон избран на второй срок, за него проголосовало 92,2% избирателей. Об этом сообщает газета "Моргунбладид".
Соперником Йоханнессона на выборах был бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, он получил 7,8% голосов. Всего в голосовании приняли участие 168 821 человек.
Гудни Йоханнессон — историк по образованию, преподавал историю в Исландском университете. Впервые он возглавил Исландию в 2016 году, став самым молодым президентом в истории страны. На тот момент ему было 48 лет.