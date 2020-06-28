Гудни Йоханнессон избран президентом Исландии на второй срок

За главу страны проголосовало 92,2% избирателей.

Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон избран на второй срок, за него проголосовало 92,2% избирателей. Об этом сообщает газета "Моргунбладид".

Соперником Йоханнессона на выборах был бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, он получил 7,8% голосов. Всего в голосовании приняли участие 168 821 человек.