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Опубликовано 28 июня 2020, 19:53

Гудни Йоханнессон избран президентом Исландии на второй срок

Гудни Йоханнессон. Фото © Wikipedia

Гудни Йоханнессон. Фото © Wikipedia

За главу страны проголосовало 92,2% избирателей.

Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон избран на второй срок, за него проголосовало 92,2% избирателей. Об этом сообщает газета "Моргунбладид".

Соперником Йоханнессона на выборах был бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, он получил 7,8% голосов. Всего в голосовании приняли участие 168 821 человек.

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Гудни Йоханнессон — историк по образованию, преподавал историю в Исландском университете. Впервые он возглавил Исландию в 2016 году, став самым молодым президентом в истории страны. На тот момент ему было 48 лет.

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Анастасия Иванова
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