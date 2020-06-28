В Петербурге скейтбордист не поделил тротуар с самокатчиком и головой разбил стеклянную остановку — видео

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге скейтбордист влетел в остановку. От удара её стекло разлетелось на сотни осколков. Сам молодой человек, судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, сильных травм не получил.

Инцидент произошёл после того, как передвигавшийся по тротуару скейтер не поделил дорогу с мужчиной на самокате. В результате скейтборд отлетел назад, а парень влетел в остановку. Вытаскивать осколки стекла из причёски молодому человеку помогали прохожие.