Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Петербурге скейтбордист не поделил тротуар с самокатчиком и головой разбил стеклянную остановку — видео

Прохожие помогли молодому человеку вытащить осколки из пышной причёски.

105

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге скейтбордист влетел в остановку. От удара её стекло разлетелось на сотни осколков. Сам молодой человек, судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, сильных травм не получил.

Инцидент произошёл после того, как передвигавшийся по тротуару скейтер не поделил дорогу с мужчиной на самокате. В результате скейтборд отлетел назад, а парень влетел в остановку. Вытаскивать осколки стекла из причёски молодому человеку помогали прохожие.

В США трюк на скейтборде едва не стоил жизни юному Коди Девису. Соскочив с перил, Коди оказался на скейтборде посреди проезжей части, и как раз в этот момент по дороге на большой скорости проезжала машина. Молодому человеку удалось спрыгнуть со скейтборда буквально за мгновение до того, как доска исчезла под колёсами не успевшего затормозить авто.

Выбор редакции

Loading...