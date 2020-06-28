"Все такие счастливые". Краснодарский край открыл двери для туристов — видео

Видео © LIFE

В Краснодарском крае с 27 июня сняли ряд мер, действовавших из-за пандемии CoViD-19. Лайф пообщался с местными жителями и туристами и узнал, как изменилась жизнь в регионе.

Со смягчением мер начали открываться зоопарки, океанариумы, дельфинарии на открытом воздухе. Теперь с 07:00 до полуночи работают рестораны с отдельным входом, и многие уже успели посетить любимые места. Фитнес-центры пока по-прежнему доступны лишь для индивидуальных занятий.

— Мы очень рады, сегодня первый день, когда карантину конец. Все счастливые — и сотрудники ресторана, и гости... Судя по нашему гостепотоку, сезон начался. Очень большой поток в городе Сочи, и он не закончится 100%, — рассказала Лайфу сотрудница одного из местных заведений.

Видео © LIFE

Число отдыхающих заметно возросло и на пляжах Сочи. Теперь, когда они открылись не только для местных жителей, многие любители позагорать и поплавать бросились занимать лучшие места под солнцем.

— Море тёплое, пляж чистый. Всё отлично. Хорошо, что карантин закончился, — поделился впечатлениями один из отдыхающих.

Сотрудник местного ресторана Иван заметил, что число туристов быстро растёт и есть надежда на то, что сезон состоится.