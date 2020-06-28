Сёрфинг, хайкинг, экотуризм прилагаются. Россиянам предложили пять альтернатив зарубежным курортам

Эксперты Booking.com назвали пять мест в России, где соотечественники смогут отдохнуть не хуже, чем за рубежом. При этом они смогут заняться сёрфингом, хайкингом, экотуризмом, попробовать новые блюда и насладиться спа. Рекомендации для путешественников опубликовало РИА "Новости".

Халактырский пляж на побережье Авачинского залива. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Среди всех известных мест, где можно оседлать волны, специалисты выделили Камчатку, так как там заниматься сёрфингом можно круглый год, правда, желающим понадобится гидрокостюм. Однако это ничуть не испортит впечатление ни от катания, ни от знакомства с местными морскими львами и тюленями, которые дружелюбно встречают гостей в своих водах. Одной из любимых точек сёрферов на Камчатке считается Халактырский пляж с чёрным песком и захватывающими видами на вулканы.

Любителям хайкинга сотрудники сервиса предложили отправиться в Алтайские горы, которые также известны как "сибирская Швейцария" и "русский Тибет". Здесь, по мнению специалистов, есть всё и для желающих насладиться уединением, и для поклонников активного отдыха. Особенно рекомендуется осмотреть окрестности Телецкого озера, отличающиеся особенно впечатляющими по своей красоте видами.

Фото © Национальный парк "Паанаярви" 1 / 3

Ценителям дикой природы эксперты советуют отправиться в национальный парк "Паанаярви" на севере Карелии. Так как это место расположено близко к Полярному кругу, осенью, зимой и весной в этих краях можно увидеть северное сияние. На территории Паанаярви можно забронировать деревянный домик или стоянку для палатки. При желании есть возможность остановиться и за пределами парка.

Гурманов сотрудники сервиса призывают навестить Владивосток, известный среди гастротуристов своими деликатесами из морепродуктов и ресторанами. Они уверяют, что здесь каждый найдёт что-то по душе, так как местная кухня причудливо сочетает западные и восточные кулинарные традиции.

Тем, кто хочет насладиться спа, стоит навестить регион Кавказских Минеральных Вод. В этих краях можно не только оздоровиться, но и полюбоваться захватывающими горными пейзажами и оценить эффект от лечебных грязей озера Тамбукан.

Эксперты сервиса отметили, что по результатам опроса, проведённого с марта по апрель 2020 года, в этом году большее число соотечественников намерены отдохнуть на родине (61%), тогда как в 2019 году лишь 39% респондентов делились такими планами.