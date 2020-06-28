Диетолог перечислила продукты, без которых невозможно похудеть

Людям, которые хотят похудеть, необходимо правильно составить рацион питания. В нём должны быть овощи, приправы, нежирное мясо, яйца, заявила "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, сбросить вес прекрасно помогает капуста. При этом женщины, имеющие заболевания щитовидной железы, наоборот, могут поправиться от неё, потому должны консультироваться по диете с врачами.

— Белок должен присутствовать в меню обязательно! Это могут быть отварные куриные грудки, мясо кролика, нежирная говядина, — напомнила Соломатина.

Доктор отметила, что ежедневно в первой половине дня следует съедать одно или два яйца. Кроме того, худеющие могут есть овощные супы.

— Они низкокалорийные, их можно есть в большом объёме, — пояснила эксперт.

Диетолог напомнила, что потреблять пищу следует без спешки, так как мозг получает сигнал о поступлении в кровь глюкозы только через 20 минут.