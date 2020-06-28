Главный день выпускников. "Алые паруса" впервые прошли в онлайн-формате

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Вечером 27 июня в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников "Алые паруса", впервые в истории его провели онлайн. Формат шоу был изменён из-за ситуации с коронавирусом, а новенький бриг "Россия" с алыми парусами появился в акватории Финского залива, а не в Неве. Несмотря на перемены, праздник получился великолепным.

Постановкой шоу занимался сценарист Василий Бархатов. Режиссёр театра и кино придумал модный сюжет и сценографию, которые нашли отклик в сердцах выпускников и других зрителей.