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Главный день выпускников. "Алые паруса" впервые прошли в онлайн-формате

Шоу началось после праздника "Основной выпускной", который транслировался в социальной сети "ВКонтакте".

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Видео © LIFE

Вечером 27 июня в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников "Алые паруса", впервые в истории его провели онлайн. Формат шоу был изменён из-за ситуации с коронавирусом, а новенький бриг "Россия" с алыми парусами появился в акватории Финского залива, а не в Неве. Несмотря на перемены, праздник получился великолепным.

Постановкой шоу занимался сценарист Василий Бархатов. Режиссёр театра и кино придумал модный сюжет и сценографию, которые нашли отклик в сердцах выпускников и других зрителей.

Осенью 2019 года проект "Алые паруса" был признан лучшим праздником в мире. Он получил главную награду в престижном конкурсе Best Event Awards World и два почётных серебра в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Event Agency 2019.

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