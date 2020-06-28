1 июля планируется открыть купальный сезон. Где и за сколько можно позагорать на пляжах в Москве и Подмосковье

Эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса нарушила летние планы россиян. Отдохнуть за границей этим летом уже, скорее всего, не получится, однако альтернативой стали российские курорты.

Сейчас в столичном регионе жарко, столбик термометра поднимается выше 28 градусов, а освежиться хочется. В Москве и Подмосковье уже ведут подготовку к купальному сезону. Как рассказали Лайфу в пресс-службе Комитета по туризму Московской области, в настоящее время ожидают ответа от губернатора.

По предварительным данным, в Подмосковье купальный сезон должен открыться 1 июля. В Москве пока не известна официальная дата открытия. Власти будут ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию. Но водолазы уже обследовали дно водоёмов и определили список мест, где можно будет купаться.

Несмотря на снятие ограничений, отдыхающим не стоит забывать про меры безопасности. Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявила, что на пляжах россиянам можно будет не носить маски. При этом следует не забывать соблюдать дистанцию 1,5–2 метра.

Зоны отдыха в Москве

Один из популярных столичных пляжей — "Серебряный бор — 2". Вход туда свободный, но лежаки и шезлонги можно взять только за отдельную плату — 100 рублей за один час, 500 рублей за весь день.

Ещё один популярный пляж у москвичей — "Левобережный". Правда, стоит учитывать, что там всегда многолюдно. Вход бесплатный, есть детские площадки.

Пляж "Тропарёво" отлично оборудован для семейного отдыха, есть спортивная и игровая площадки для детей. Вход свободный.

Пляж при Мещерском озере небольшой, людей на отдых приезжает много. На пляже установлены туалеты, кабинки для переодевания, душевая. Пока не известно, как они будут работать. Вход туда также бесплатный.

Зоны отдыха Подмосковья

В Комитете по туризму Московской области Лайфу рассказали, что неплохим вариантом для семейного отдыха будет пляж "Малибу", расположенный в городском округе Мытищи. Для отдыхающих установлено более 600 шезлонгов, доступна вся необходимая инфраструктура: раздевалки, туалеты, душевые и лежаки с зонтиками. Помимо этого, можно остаться на песчаном берегу или же выбрать VIP-зону на понтонах с бассейнами, барами и пальмами. Вход на пляж платный — от 600 рублей.

На Истринском водохранилище есть собственный пляж отеля M’lstra’l Hotel & SPA. Там можно позагорать на берегу, взяв шезлонги, или покататься на скоростном катере. На причале есть лодки и катамараны — всё необходимое оборудование можно взять напрокат. Стоимость посещения составляет 1000 рублей, а для детей до трёх лет — бесплатно.

Огромный песчаный пляж есть всего в километре от Москвы, рядом с посёлком Рублёво. На территории расположены летние кафе, душевые кабины, раздевалки, туалеты, спортивные площадки и развлекательная зона. Кроме того, за безопасностью следят дежурные спасатели. Расценки для каждой категории граждан разные. Посещение пляжа стоит 300 рублей. Для детей до шести лет посещение бесплатное, для детей 6–14 лет — 50 рублей, для пенсионеров — 50 рублей. Инвалиды и участники боевых действий, а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС могут посещать пляж бесплатно. Стоимость парковки составляет 500 рублей.

В Орехово-Зуевском городском округе можно посетить пляж "Золотые пески" бесплатно. В Комитете по туризму Московской области предупредили, что этот пляж пользуется большим спросом не только у местных, но и у гостей городского округа.

Для семейного отдыха также подойдёт Торбеево озеро. Там можно не только купаться и загорать на песчаном пляже, но и взять напрокат лодки, катамараны и разный спортивный инвентарь. Кроме того, есть всё необходимое для комфортного отдыха: шезлонги, теневые навесы, кабинки для душа и переодевания, стационарный туалет. На пляже постоянно работает пост спасателей и медпункт. Стоимость для взрослых — 200 рублей, для детей — 100 рублей. Парковка для велосипеда бесплатная, для мотоцикла — 100 рублей, для легкового автомобиля — 200 рублей, для микроавтобуса — 500 рублей, для автобуса — 1000 рублей.