Дом с молотка. На сколько дешевле квартиры на распродаже и каковы риски жилищных аукционов

В России свои квартиры продают не только частные лица. Ещё продажей вторичного жилья занимаются банки, предприятия, государственные структуры. Чаще всего безликие продавцы сбывают жильё с аукциона, где желающие могут принять участие в торгах за квартиру.

— Такая сделка может быть выгоднее, так как человек покупает жильё напрямую, то есть не нужно платить комиссию риелтору, — говорит заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. — Как правило, юридические риски покупки недвижимости на таких площадках ниже, чем напрямую у собственника.

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Специалист отметила, что в первую очередь аукцион — это рынок, где часто на товар может быть несколько желающих. Борьба за выгодный лот может быть ожесточённой, и кто-то всегда вырвется вперёд, предложив более выгодную продавцу заявку. Другая ситуация, когда у выставленного жилья — только один претендент на покупку. Но и в этом случае нельзя уверенно назвать покупателя счастливчиком. Не исключено, что приобретённая квартира в не очень хорошем состоянии и придётся ещё потратиться на капремонт. Так что плюсы для покупателей есть, но есть и минусы. Вот к ним-то и нужно присмотреться в первую очередь.

Что продаётся на аукционах

По словам директора департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость" Михаила Куликова, на аукционах часто выставляется жилая недвижимость, которую банки получили в свою собственность, когда их владельцы не смогли погасить кредит. Но даже цена ниже рыночной не всегда привлекает покупателей.

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— Причина опасений в том, что бывшие владельцы часто продолжают бороться за родные стены. Они пишут жалобы по поводу действий банка, обращаются в суд, пытаются связаться с новыми владельцами жилплощади. А потенциальные покупатели не хотят быть замешанными в такой истории, — объяснил Михаил Куликов. — Ещё один из моментов небольшой привлекательности аукционов в том, что в выборе там особо не развернуться. Участники сильно ограничены в вариантах жилплощади, дома, его этажности, расположения и т.д. Конечно на первичном и вторичном рынках столицы вариантов по всем показателям несравнимо больше.

Эксперт привёл в пример объекты, идущие с аукциона через Моссоцгарантию. Это организация, которая заключает с одинокими пожилыми людьми договоры пожизненного содержания, т.е. договоры пожизненной ренты. В результате квартиры, принадлежащие этим людям, переходят в собственность Моссоцгарантии.

Такие лоты реализуются через аукционы Моссоцгарантии по стоимости, которая в среднем на 10% ниже рыночных расценок, но по определённым причинам.

Дело в том, что в таких квартирах раньше жили пожилые люди, зачастую с плохим здоровьем — со всеми вытекающими отсюда последствиями, а сами квартиры расположены в устаревшем жилищном фонде. В таком жилье, скорее всего, давно не проводился ремонт, т.е. это предложение сомнительного качества, потому что вряд ли представители организации делают в квартире ремонт перед продажей.

— Люди, задумавшие приобрести вторичную недвижимость, конечно, хотят купить жильё без мрачной ауры или с более благополучным фоном, где жила счастливая семья, — отметил Михаил Куликов.

По его мнению, ещё одним из минусов продажи недвижимости с аукциона для собственника, в том числе для организации, является то, что заранее не известно, по какой цене она будет реализована. Впрочем, если аукцион организован честно, то задача специалистов, занимающихся подготовкой к торгам, — определить актуальную рыночную стоимость объекта. Эта "честная" цена может привлечь сразу нескольких потенциальных покупателей, которые будут бороться за его приобретение. Поэтому в том случае, когда стартовая цена лота не была завышена, его удаётся реализовать по приемлемой для собственника стоимости — это как раз один из плюсов такого вида купли-продажи жилья, считают в "ИНКОМ-Недвижимости".

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Главный эксперт аналитического центра "Циан" Виктория Кирюхина называет недостатком продажи с аукциона невозможность точного прогнозирования сроков покупки жилья. Она пояснила, что средний срок экспозиции квартиры на вторичном рынке Москвы — почти три месяца. Часто покупатели не рубят с плеча, даже если квартира нравится. Потенциальный покупатель берёт время подумать, сравнивая альтернативные варианты — не обязательно в том же доме, а в целом по району или округу. При аукционе решение нужно принимать оперативно.

— Не всегда в азарте можно объективно оценить, насколько именно эта квартира подходит покупателю. Кроме того, когда клиент нацелен на определённую квартиру, подсознательно он уже считает себя её владельцем, — говорит Виктория Кирюхина. — В такой ситуации при наличии других конкурентов сложно не превысить обозначенный для себя лимит средств, который можно выделить для покупки.

К минусам специалист отнесла и технические моменты. Для того чтобы принять участие в аукционе, нужно иметь цифровую электронную подпись, отслеживать аукционы, проходить аккредитацию. Многим будущим покупателям проще искать и покупать жильё по обычной схеме.

— Но если ориентироваться в средних ценах в локации и иметь возможность оценить, насколько ценообразование во время аукциона на конкретный объект адекватно, можно сэкономить сотни тысяч рублей, — считает эксперт. — Без знания примерных цен на сопоставимые объекты можно существенно переплатить, нужно это также учитывать.

Управляющий партнёр юридической фирмы "КОДЕСТ" Юлия Кочаровская в качестве недостатков аукциона отметила сложность участия в сделке и сроки. Обычно подать заявку на приобретение квартиры и внести депозит для участия нужно месяца за два до самой процедуры торгов. Если гражданин решается самостоятельно провести сделку, то ему надо быть готовым прочитать кипу документов о порядке и регламентах проведения и участия в аукционе. Далее, после проведения аукциона, ещё несколько дней уходит на подготовку результатов. Только после этого можно ехать на заключение сделки.