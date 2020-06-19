Крыша после карантина. Где в Москве снять квартиру недорого

Как известно, в столице съёмные квартиры пользуются огромной популярностью. Но из-за вспышки коронавируса и введённого режима самоизоляции многие россияне потеряли работу. В результате оплачивать временное жильё стало невозможно и жители регионов были вынуждены вернуться к себе на родину.

С начала июня в столице начались послабления, люди стали потихоньку возвращаться к прежнему ритму жизни, что вновь спровоцировало рост спроса на аренду жилья. Правда, теперь россияне стали ещё тщательнее относиться к этому вопросу. Так, по данным департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость", за две недели июня спрос вырос на 17% по отношению к показателю первой половины мая.

Заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова отметила снижение платёжеспособности клиентов. По оценке эксперта, некоторые жильцы объединяются и снимают 1-комнатные или 2-комнатные квартиры совместно, а кто-то переезжает в комнаты.

Стоимость найма комнаты в старых границах Москвы составляет в среднем от 10 тысяч до 40 тысяч рублей в месяц, согласно статистике компании. Высокобюджетные лоты (арендная ставка — от 25 тысяч рублей) расположены в престижных районах, в частности, в центре города. Однако такие варианты малочисленны: по подсчётам специалистов компании, на ЦАО приходится не более 6% общей экспозиции комнат в столице.

В общем составе арендного предложения на комнаты сейчас приходится 12%. Год назад этот показатель составлял не больше 10%. Однушки за год также прибавили два процентных пункта, в настоящее время они занимают 33% совокупной экспозиции. Двушки, напротив, немного сдали позиции: сегодня у них 35% против 39% в сравнении с прошлым годом. Многокомнатные объекты сохраняют свой объём: и сейчас, и год назад у них в базе таких квартир порядка 20%.

Для тех, кто не готов делить жилплощадь с собственниками или соседями по квартире, есть доступные варианты. Так, в настоящее время в столице можно найти варианты комнат со ставками найма от десяти тысяч рублей в месяц. Минимальная цена месячной аренды 1-комнатной квартиры — 20 тысяч рублей, 2-комнатной квартиры — 25 тысяч рублей, 3-комнатной — 35 тысяч рублей, 4-комнатной — 50 тысяч рублей.

Наиболее экономичное арендное жилье располагается в ЮАО, ЮВАО, ВАО, однако нередко появляются низкобюджетные предложения и в Северном, Западном, Юго-Западном округах, иногда в рейтинги самых дешёвых вариантов найма попадают лоты из ЦАО. Однако чаще других районов в топ-листах демократичных по цене объектов для аренды встречаются Гольяново, Выхино, Бирюлёво Восточное, Новогиреево, Южное Бутово Оксана Полякова, заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость"

Дешевле аренда квартиры обойдётся, конечно, за МКАД. В районе Куркино на северо-западе Москвы можно снять маленькую однушку за 17 тысяч и 19 тысяч рублей в месяц. Также в Митине арендовать однушку на длительный срок можно за 16–17 тысяч рублей, а двушку или студию — за 20 тысяч рублей.

В компании "Авито. Недвижимость" рассказали, что самым популярным районом в Москве для аренды жилья уже на протяжении многих месяцев остаётся Некрасовка. Кроме того, он ещё и один из самых бюджетных — средняя цена аренды там сократилась за месяц на 6% — до 30 тысяч руб. На втором месте по популярности Пресненский район — 50 тысяч рублей в среднем, а следом идёт Даниловский — 42 тысячи рублей.