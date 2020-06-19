Гонка за рублём. Как вернуть часть денег при досрочном погашении кредита

Казалось бы, вернул кредит раньше срока — гуляй смело! На деле от банка далеко не уйдёшь. Показательна такая история. Человек взял автокредит, оплатил страховку, а через некоторое время погасил кредит досрочно. Заёмщик потребовал расторжения страхового договора и возврата оставшихся денег. Но страховая отказала в этой просьбе, и гражданин пошёл искать правды по судам, но ничего не вышло. Тогда бывшему заёмщику пришлось обратиться в Верховный суд РФ, где ему объяснили, что он прав, а нижестоящие суды — нет.

По словам эксперта "Академии управления финансами и инвестициями" Алексея Кричевского, в этом конкретном случае речь идёт не о противостоянии заёмщика и банка, а о конфликте между страховыми компаниями и страхователями.

— Здесь Верховным судом был создан интересный прецедент, который в определённой степени повлияет на дальнейшее поведение страховщиков, — говорит Алексей Кричевский. — Вполне возможно, что через некоторое время в судах сформируются целые кипы дел такого плана, поскольку достаточно большое количество кредитов на автомобили гасятся досрочно.

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По словам эксперта, существует практика, когда покупатель автомобиля оформляет автокредит на небольшую сумму, чтобы получить приличную скидку от автосалона, и закрывает его за месяц. При этом одним из условий автокредитования является обязательное оформление полиса каско, который может обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Фактически стоимость страховки полностью перекрывает скидку салона, что невыгодно для покупателя. Особенно если машина стоит менее миллиона рублей. Поэтому созданный Верховным судом прецедент даст возможность покупателям вернуть часть денег за страховку. Но у страховых компаний останутся пути отхода. Они будут заключаться либо в форме поминутного каско с ежемесячной оплатой, либо в изменениях условий договора или лоббировании изменений в законодательстве.

Как вернуть заслуженные деньги

Возврат денег за страховку после досрочного закрытия кредита — достаточно простая процедура, считает ведущий аналитик компании Forex Optimum. — У гражданина не должно возникнуть проблем при возврате денег. Другой вопрос, что об этом информированы далеко не все заёмщики, поэтому зачастую банки пользуются этим и не упоминают о том, что часть денег за страховку можно вернуть. Это происходит в случае, если банк продаёт полисы своих дочерних страховых компаний. В противном случае банку вообще безразлично — вернёт деньги клиент за страховку или нет, — говорит эксперт.

Он пояснил, что для страховых компаний возврат денег клиентам за незавершённую страховку — это недополученная прибыль, поэтому им выгодно, чтобы потребители не знали о возможности данной процедуры. Тем не менее, если клиент хочет вернуть деньги, ему их вернут.

Иван Капустянский напомнил, что есть много путей законного возврата части денег при досрочном погашении кредита. Помимо страховки можно делать также налоговый вычет. Например, допускается вычет каждый год на уплаченные проценты по ипотеке, в том числе за последний год. В случае покупки жилья в ипотеку до 1 января 2014 года подоходный налог с расходов по уплате ипотечных процентов возвращается в полной мере без ограничений. Если же жильё было приобретено в ипотеку после 1 января 2014 года, то вычет по процентам ограничен суммой в размере трёх миллионов рублей (т.е. вернуть с ипотечных процентов возможно максимум 390 тысяч рублей — 13% от трёх миллионов).

Также можно сделать налоговый вычет при покупке жилья. Вернуть можно 13% от стоимости жилья или земельного участка, но максимальная сумма на вычет не должна превышать двух миллионов рублей (т.е. вернуть можно максимум 2 млн руб.x13%=260 тыс. рублей). — Если сложить всю сумму, которую можно вернуть за счёт налоговых вычетов, а также за счёт возврата страховки, особенно если это было сделано в начале страхового периода, может получиться значительная сумма — более 600 тысяч рублей. Фактически это стоимость недорогой новой машины, — подытоживает Иван Капустянский.

Главный аналитик фирмы TeleTrade Марк Гойхман отметил, что очень часто договор со страховой компанией заключается банком — это договор присоединения. По нему банк сам покупает у страховщика услугу финансовой защиты для большого числа своих заёмщиков и присоединяет к ней своих новых клиентов при выдаче кредита. В этом случае за возвратом страховки нужно обращаться с заявлением в банк. Подать такое заявление нужно в течение 14 календарных дней с даты досрочного погашения кредита. На возврат денег отводится семь дней.

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Эксперт добавил, что нужно знать и о норме, позволяющей вернуть страховой взнос целиком даже без погашения кредита, но только в течение "периода охлаждения" — 14 дней после получения займа. Но в этом случае банк вправе повысить процентную ставку. На это стоит сразу обратить внимание в договоре.

— Как правило, из-за этого кредит со страховкой в целом получается выгоднее, чем без неё. Сумма страховки, например, составляет 1% от кредита в год. А без неё процентная ставка по кредиту повысится, скажем, на 1,5% годовых. И даже если повышение одинаково, то предпочтительнее бывает всё же взять страховку, поскольку сама по себе страховая защита — не лишнее дело при прочих равных условиях, — считает Марк Гойхман.

Как говорит старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, при досрочном погашении кредита можно вернуть часть страховой суммы пропорционально оставшемуся количеству дней действия страхового договора. Какая эта сумма — можно узнать в страховой компании, они рассчитают её по своим коэффициентам. Единой ставки у страховщиков не существует, поэтому они вольны устанавливать свои расценки и коэффициенты. Все суммы должны быть указаны в договоре.

Оформить страховку можно сразу на весь срок действия кредита или возобновлять её ежегодно. Как рекомендует юрист, последний вариант удобнее для заёмщика. Во-первых, в этом случае он не привязан к конкретной страховой компании. Каждый год можно обновлять страховку в разных учреждениях, выбирая то, которое предлагает лучшие условия. Во-вторых, не придётся единовременно вносить крупную сумму.

Если заёмщик выбирает вариант с ежегодным продлением страховки, необходимо помнить, что, если она не будет возобновлена в срок, проценты по кредиту могут расти до тех пор, пока заёмщик не оформит новую страховку.

Чтобы обратиться в страховую за возвратом денег после досрочного погашения кредита, нужно взять в банке справку о том, что долг закрыт. Обычно такая справка оформляется до семи дней, но её могут выдать и в день обращения — всё зависит от банка. Лучше уточнить в страховой компании, какие документы им нужны. Обычно это паспорт, договор страхования и справка из банка. После получения заявления страховая рассчитает сумму возврата и переведёт её по указанным реквизитам в течение 15–30 дней.

— На практике сумма возврата по неиспользованным страховкам может оказаться меньше, чем предполагает потребитель. Это связано с тем, что при расчёте суммы возврата могут быть учтены расходы на ведение дела, комиссии и т.д. Поделать с этим ничего нельзя, так как, выбирая страховую компанию и подписывая с ней договор, вы соглашаетесь с их тарифами (в том числе и на возврат), — рассказала юрист Полина Гусятникова. — Например, при оформлении кредита заёмщик оформил две страховки на год на общую сумму 12 тысяч рублей. Пользовался он кредитом шесть месяцев, а затем досрочно его погасил. Страховая компания вернула ему сумму около четырёх тысяч рублей за обе страховки, хотя заёмщик рассчитывал на шесть тысяч рублей, рассуждая, что пользовался кредитом ровно полгода, значит, и вернуть ему должны половину суммы.