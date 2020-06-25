Прогноз по ставкам. На сколько ещё может подешеветь ипотека

В пятницу, 19 июня, Центральный банк провёл заседание, на котором было принято решение снизить ключевую ставку до исторического минимума — 4,5% годовых. Одной из причин такого решения стали длительные ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, Центробанк готовится к смягчению регулирования выдачи ипотечных кредитов. Это простимулирует банки активнее выдавать кредиты на покупку жилья.

— Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой в рамках реализации стандарта "Базель III". Соответствующие изменения содержатся в проекте указания Банка России, доработанного с учётом предложений и замечаний, полученных от участников рынка в ходе публичного обсуждения в июне текущего года, — говорится на сайте регулятора.

Новая шкала коэффициентов риска позволит высвободить около 300 миллиардов рублей капитала банков по действующим ипотечным кредитам.

По оценкам инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, после снижения ЦБ ключевой ставки на 100 базовых пунктов произойдёт снижение уровня ставок по кредитам — в пределах 0,4–0,6%. В частности, ставки по ипотеке продолжат смещаться к уровням ниже 8%, текущий год они могут завершить в диапазоне 7,3–7,7%

Не исключено удешевление ипотеки и в дальнейшем. Так, по наблюдениям экспертов, некоторые банки уже снизили ставки до уровня 6%, а после прошедшего заседания Центробанка эти ставки могут снизиться до 5,5% годовых.

Руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев ожидает падения ключевой ставки к концу 2020 года до 4%.

— Из-за безработицы и сокращения зарплат инфляционных рисков нет. Инфляция, вероятно, будет в пределах 2–3%. На конец года минимальная ставка по ипотеке может упасть до 5%, — считает Александр Разуваев.

При таком раскладе эксперт советует брать ипотеку попозже, пояснив, что лучшие ставки для заёмщиков будут в конце года. Однако сейчас с покупкой квартиры лучше повременить.

Инвестиционный стратег Александр Бахтин в свою очередь отметил, что решение об оформлении ипотеки зависит не только от величины ставки, но и от ряда других факторов. Например, если нужная квартира уже подобрана, человек оценил свои силы и возможности по обслуживанию кредита, у него есть накопления на первоначальный взнос и его устраивают условия, которые предлагает банк, то в таком случае не стоит ждать дальнейшего снижения ставки.

— Нельзя исключать того, что ожидание лучших времён для покупки жилья в ипотеку может растянуться на неопределённый срок в случае изменения макроэкономических условий, ситуации на рынке недвижимости, условий кредитования в банках, — говорит Александр Бахтин.