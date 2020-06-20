Сбербанк придумал, как пенсионеру обойтись без карты "Мир"

С 1 июля 2020 года полностью вступает в силу закон, согласно которому абсолютно все россияне, получающие выплаты из бюджета, обязаны получать их только на карту "Мир". Органы соцзащиты и ПФР поспешили оповестить своих клиентов, что переходный период закончился и теперь у них нет альтернативного способа получения причитающихся средств, кроме как на национальную карту. Но это не так: есть возможность перечислять пенсию или иные выплаты на банковский счёт, не получая карты "Мир".

К сожалению, карты национальной платёжной системы "Мир" не лишены недостатков. Для тех, кто привык много путешествовать за границей или, будучи российским пенсионером, проживает не в России, эта карта не подойдёт, так как её принимают к оплате только на территории РФ. Также не очень довольны этим банковским продуктом те, кто хочет получать высокий процент на остаток по карте и кешбэк от покупок, — сейчас эта опция более выгодна по картам, эмитированным российскими банками, но через международные системы Visa и MasterCard.

Однако для тех, кто по каким-то причинам не хочет получать пенсию или иные соцвыплаты на карту "Мир", а желает пользоваться картами других платёжных систем, выход есть. Согласно закону, гражданин может получать положенные ему пенсии, пособия или иные социальные платежи от государства на любой банковский счёт по своему выбору, ограничения предусмотрены только для зачисления выплат по карточному счёту.

На практике пенсионные фонды и органы соцзащиты действуют по методике, удобной для них самих, сделав перечисление положенных пенсионеру средств на карту "Мир" стандартной процедурой. Однако, если пенсионер или другой получатель соцвыплат подаст заявление, в котором укажет реквизиты любого своего бессрочного расчётного счёта с возможностью пополнения и снятия, выплаты будут перечислять туда. Подать такое заявление можно в любое время — в личном кабинете гражданина на сайте ПФР, на Едином портале госуслуг или обратившись лично в территориальное управление ПФР или филиал МФЦ. Срок рассмотрения заявления — три дня.

Практика с такими заявлениями — обычное дело для клиентов Сбербанка, там часто предлагают пенсионерам и льготникам, которые хотят пользоваться картами Visa и MasterCard, открыть отдельный счёт, на который будет вестись перечисление пенсионных денег или соцвыплат, и отслеживать его пополнение в мобильном приложении своего телефона.