В американском городке провалилась земля. Люди спустились вниз и были шокированы тем, что увидели

Около дюжины домов в городке Блэк-Хоук, расположенном в американском штате Южная Дакота, были эвакуированы после того, как едва не ушли под землю в огромный провал, возникший прямо посреди населённого пункта. Местные жители были шокированы случившимся, но зато сделали удивительное открытие: оказалось, их дома были построены над заброшенной гипсовой шахтой, сообщает Bored Panda.

Фото © Dan Austin / Paha Sapa Grotto

Земля в посёлке начала проваливаться ещё 27 апреля. Пока местные власти пытались разобраться в причинах произошедшего, группа исследователей Paha Sada Grotto, входящая в состав Национального спелеологического общества США, спустилась вниз и сделала серию впечатляющих снимков.

Мы знали, что в этой местности могут быть карстовые образования. Окружное управление по чрезвычайным ситуациям не обладает необходимым опытом, поэтому мы предложили свою помощь в определении масштабов проблемы Ник Андерсон Paha Sada Grotto

Фото © Dan Austin / Paha Sapa Grotto

Прибыв на место, спелеологи попросили спасателей с помощью спецтехники убрать часть разрушенного тротуара, перегородившего проход. Сначала они думали, что имеют дело с обычным карстовым провалом, но когда спустились вниз, сразу поняли, что попали в заброшенную шахту. Специалисты набросали карту-схему того, что увидели, и показали её тем, кто ждал на поверхности. Именно тогда стала очевидна вся серьёзность ситуации.

Фото © Dan Austin / Paha Sapa Grotto

На следующий день спелеологи спустились вниз двумя командами, прихватив с собой оборудование для геологоразведки. Выяснилось, что шахта имеет длину более 600 метров и ширину более 45 метров. Прямо над ней находились как минимум 12 жилых домов.

Даже мы не смогли изучить всю шахту целиком. Некоторые её части разрушены, затоплены или просто слишком опасны для исследования Адам Уивер Paha Sada Grotto

Фото © Dan Austin / Paha Sapa Grotto

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США заявило, что жители Блэк-Хоук не получат никаких компенсаций за то, что живут в этом районе. Однако хозяева недвижимости не намерены так просто сдаваться. 119 домовладельцев подали иск к властям округа и застройщику территории на сумму более 75 млн долларов. Они также предъявили претензии компаниям, занимавшимся продажей жилья, агентам по недвижимости и юристам предыдущих владельцев домов.

Фото © Dan Austin / Paha Sapa Grotto

Фотографии из Блэк-Хоук быстро разлетелись по соцсетям. Пользователи отреагировали на увиденное с сарказмом.

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