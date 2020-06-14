Мать вывела пятерых детей на улицу, и через минуту её дом за 17 млн рухнул в обрыв

42-летняя Эмма Таллетт в одиночку воспитывает пятерых детей. Два года назад она в ипотеку приобрела большой дом на острове Шеппи (юго-восток Великобритании). Цена, по меркам местной недвижимости, была более чем приемлемой: £195 тысяч (примерно 17 миллионов рублей). Во владение входили бассейн, несколько пристроек, большой газон, деревья и выход к утёсу, с которого открывался прекрасный вид на Северное море, рассказывает Daily Mail.

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Всё это подкупило многодетную мать, и она решилась на сделку даже несмотря на то, что обслуживать эту недвижимость не бралась ни одна страховая компания. По мнению страховщиков, дом располагался слишком близко к краю обрыва, который в любой момент мог обрушиться. Тем более что оползни для этих мест не редкость.

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Однажды ночью Эмма услышала страшный скрежет и треск. Она выбежала на улицу и увидела, что части её участка уже нет. Вместе с ней исчез и автомобиль Эммы. Ей пришлось разбудить детей, собрать кое-какую одежду, гаджеты, документы и выбежать на дорогу. Через несколько минут их дом рухнул с 20-метровой высоты.

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Сейчас многодетная мать оформляет пособие и живёт с детьми в муниципальном жилье. Она отказывается давать интервью и, по словам знакомых, просто растеряна. Как выплачивать ипотеку — непонятно. Владелец местного автомагазина решил помочь Эмме и подарил ей автомобиль, чтобы она могла на чём-то передвигаться.