10 жилищ с Airbnb, куда туристы сильнее всего хотят попасть после карантина

Запрет на путешествия, связанный с пандемией коронавируса, не мешает туристам отправиться в долгожданную поездку хотя бы мысленно. Многие уже планируют свой отпуск, добавляя в избранное варианты жилья, в том числе на Airbnb. Insider приводит список самых популярных запросов путешественников на этом сервисе.
Бамбуковая хижина, Бали
Если вы хотите побыть в одиночестве, то это жилище из бамбука, спрятанное в горах острова Бали, — однозначно ваш выбор.
Домик на дереве, Бали
Необычная хижина с одной спальней находится в нескольких минутах от пляжа и имеет собственный бассейн и пышный сад.
Вилла "Санглунг", Бали
WOW-news
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Две спальни, бесконечный бассейн и грандиозный вид — что ещё нужно для счастья!
"Ахваш Хаус", Марракеш
Этот традиционный марроканский риад располагает внутренним двориком с бассейном, тремя спальнями и террасой на крыше.
Дом с частным пляжем, Говернадор-Селсу-Рамус
Название говорит само за себя: у тех, кто поселится в этом современном доме с четырьмя спальнями, будет доступ к собственному пляжу.
Дом с потрясающим видом, Лос-Анджелес
"Город ангелов" — у ваших ног. А созерцать эту красоту можно, расположившись у бассейна.
Современное жилище, Исландия
Хозяева минималистичного архитектурного шедевра на севере Исландии предлагают гостям две спальни, потрясающие виды и полную тишину.
Пещерный дом, Санторини
Высеченное в скале жилище раньше было пекарней. Теперь его могут снять туристы, которым нужны захватывающие дух виды на кальдеру древнего вулкана и прохлада в спальне.
"Пещера Гектора", Санторини
Раньше здесь хранили вино, теперь размещают туристов. Гости могут наблюдать закат прямо из бассейна.
"Подземный гигге", каньон реки Колумбия
Датское слово "гигге" означает уют, расслабление и комфорт — что ещё нужно для полноценного отдыха! В этом доме могли бы жить хоббиты, если бы действие "Властелина колец" разворачивалось не в Средиземье, а в штате Вашингтон.