10 жилищ с Airbnb, куда туристы сильнее всего хотят попасть после карантина

Запрет на путешествия, связанный с пандемией коронавируса, не мешает туристам отправиться в долгожданную поездку хотя бы мысленно. Многие уже планируют свой отпуск, добавляя в избранное варианты жилья, в том числе на Airbnb. Insider приводит список самых популярных запросов путешественников на этом сервисе.

Бамбуковая хижина, Бали

Фото © Airbnb

Если вы хотите побыть в одиночестве, то это жилище из бамбука, спрятанное в горах острова Бали, — однозначно ваш выбор.

Домик на дереве, Бали

Фото © Airbnb

Необычная хижина с одной спальней находится в нескольких минутах от пляжа и имеет собственный бассейн и пышный сад.

Вилла "Санглунг", Бали

Фото © Airbnb

Две спальни, бесконечный бассейн и грандиозный вид — что ещё нужно для счастья!

"Ахваш Хаус", Марракеш

Фото © Airbnb

Этот традиционный марроканский риад располагает внутренним двориком с бассейном, тремя спальнями и террасой на крыше.

Дом с частным пляжем, Говернадор-Селсу-Рамус

Фото © Airbnb

Название говорит само за себя: у тех, кто поселится в этом современном доме с четырьмя спальнями, будет доступ к собственному пляжу.

Дом с потрясающим видом, Лос-Анджелес

Фото © Airbnb

"Город ангелов" — у ваших ног. А созерцать эту красоту можно, расположившись у бассейна.

Современное жилище, Исландия

Фото © Airbnb

Хозяева минималистичного архитектурного шедевра на севере Исландии предлагают гостям две спальни, потрясающие виды и полную тишину.

Пещерный дом, Санторини

Фото © Airbnb

Высеченное в скале жилище раньше было пекарней. Теперь его могут снять туристы, которым нужны захватывающие дух виды на кальдеру древнего вулкана и прохлада в спальне.

"Пещера Гектора", Санторини

Фото © Airbnb

Раньше здесь хранили вино, теперь размещают туристов. Гости могут наблюдать закат прямо из бассейна.

"Подземный гигге", каньон реки Колумбия

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