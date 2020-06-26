"Сделаем за два года". Лукашенко назвал недостаточно решительными предложенные поправки в Конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перемены в стране должны начинаться с конституции. Политик сообщил, что предложенные ему варианты обновлённого основного закона оказались недостаточно решительными, передаёт БелТА.

— Мы её сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено — они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию, — рассказал лидер республики на встрече с работниками "Беларуськалия".

Лукашенко уточнил, что по вопросу внесения изменений в конституцию граждане будут голосовать на референдуме. Он подчеркнул, что не пойдёт на "слом социального уклада страны".