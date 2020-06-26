Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

К слову, бензин АИ-92 по итогам пятничных торгов тоже подорожал до 50,608 тысячи рублей за тонну, прибавив 0,32% по сравнению с предыдущим днём.
Между тем ФАС организовала проверку на фоне рекордного и продолжающегося роста цен на бензин. По данным Лайфа, ведомство допускает наличие сговора между нефтяными компаниями.
Кроме того, мы уже рассказывали, какие ценники ждать на АЗС через три недели после резкого подорожания бензина.
Отчасти рост оптовых цен связан с тем, что на рынке просто стало меньше топлива. НПЗ в мае заметно снизили производство. Это произошло по нескольким причинам. Во-первых, шли ремонты. Во-вторых, ожидалось, что карантинные меры продлятся ещё долго, а значит, и спрос на топливо будет небольшим. Но ограничения стали снимать быстрее, чем ожидалось.