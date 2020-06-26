Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

К слову, бензин АИ-92 по итогам пятничных торгов тоже подорожал до 50,608 тысячи рублей за тонну, прибавив 0,32% по сравнению с предыдущим днём.

Между тем ФАС организовала проверку на фоне рекордного и продолжающегося роста цен на бензин. По данным Лайфа , ведомство допускает наличие сговора между нефтяными компаниями.

Отчасти рост оптовых цен связан с тем, что на рынке просто стало меньше топлива. НПЗ в мае заметно снизили производство. Это произошло по нескольким причинам. Во-первых, шли ремонты. Во-вторых, ожидалось, что карантинные меры продлятся ещё долго, а значит, и спрос на топливо будет небольшим. Но ограничения стали снимать быстрее, чем ожидалось.