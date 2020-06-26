Подмосковный следователь выдумал себе смертельную болезнь, собрал "на лечение" 1,7 млн и пропал

Следователь МВД из подмосковного Дмитрова соврал родным и сослуживцам о раке поджелудочной железы, собрал около 1,7 миллиона рублей "на лечение", после чего исчез. Правду не знала даже его мать — женщина набрала кредитов и собралась продавать жильё, рассказал Лайфу знакомый с ситуацией источник.

В апреле 24-летний Владислав С. взял больничный почти на целый месяц. В мае он вернулся к работе на неделю, при этом подтверждающие лечение документы предоставил лишь в электронном виде, отправив их начальству через мессенджер. Коллеги заподозрили неладное и начали проверку.

В это время молодой человек вместе с подругой начал сбор средств через социальные сети, опубликовав поддельные больничные листы и выписки из медучреждения. Деньги ему переводили близкие, сослуживцы и друзья. Позднее следователь принёс оригиналы "подтверждающих" лечение документов на работу и перестал там появляться.

Мать Владислава влезла в долги, взяла кредит и даже собралась продавать жильё, чтобы помочь "смертельно больному" сыну, который уверял, что находится на лечении в онкоцентре. До недавнего времени молодой человек переписывался с ней каждый день, но 23 июня перестал выходить на связь.

Служебная проверка показала, что предоставленные следователем документы — поддельные. Мошенника уже уволили из органов, его разыскивают сотрудники отдела собственной безопасности. Маме Владислава пока не говорили правду о сыне, так как опасаются за её здоровье.