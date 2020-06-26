СМИ: Напавший с ножом на людей в Глазго убит

При этом от его рук могло погибнуть до трёх человек.

Три человека могли погибнуть в результате нападения с применением холодного оружия в Глазго. Об этом сообщает Би-би-си.

— Три человека могли погибнуть из-за полученных на территории гостиницы в центре Глазго ножевых ранений, — уточняется на странице издания в "Твиттере".

Around 20 police vehicles, armed officers, sniffer dogs and riot shields are on the scene at West George Street in Glasgow. Lots of shouting and huge number of paramedics in hazmat suits @LBC pic.twitter.com/tY30DlToL3 — Fraser Knight (@Fraser_Knight) June 26, 2020

Как пояснил замглавы полиции Шотландии Стив Джонсон, нападавший был ликвидирован полицией, один из полицейских пострадал. В ведомстве попросили жителей и гостей города избегать близлежащих улиц.