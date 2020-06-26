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Регион
Опубликовано 26 июня 2020, 17:09

СМИ: Напавший с ножом на людей в Глазго убит

При этом от его рук могло погибнуть до трёх человек.

Три человека могли погибнуть в результате нападения с применением холодного оружия в Глазго. Об этом сообщает Би-би-си.

Три человека могли погибнуть из-за полученных на территории гостиницы в центре Глазго ножевых ранений, — уточняется на странице издания в "Твиттере".

Как пояснил замглавы полиции Шотландии Стив Джонсон, нападавший был ликвидирован полицией, один из полицейских пострадал. В ведомстве попросили жителей и гостей города избегать близлежащих улиц.

Напомним, об инциденте с поножовщиной в Глазго стало известно сегодня.

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Аннa Харитонова
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