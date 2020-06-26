Условный приговор Серебренникову у суда встретили громкими овациями — видео

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Толпа людей, собравшаяся поддержать режиссёра Кирилла Серебренникова, отреагировала бурными аплодисментами и восторженными криками на приговор суда по делу "Седьмой студии" об условном сроке.

Мещанский суд Москвы признал Серебренникова виновным по делу о хищении 129 миллионов рублей и приговорил его к трём годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Другие фигуранты дела — продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин — также получили условные сроки.