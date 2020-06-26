Условный приговор Серебренникову у суда встретили громкими овациями — видео

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Толпа людей, собравшаяся поддержать режиссёра Кирилла Серебренникова, отреагировала бурными аплодисментами и восторженными криками на приговор суда по делу "Седьмой студии" об условном сроке.
Мещанский суд Москвы признал Серебренникова виновным по делу о хищении 129 миллионов рублей и приговорил его к трём годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Другие фигуранты дела — продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин — также получили условные сроки.
Напомним, фигурантам дела "Седьмой студии" вменялось хищение средств, выделенных с 2011 по 2014 год из госбюджета на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Обвиняемыми по делу проходили режиссёр Кирилл Серебренников, экс-глава "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший директор "Седьмой студии" Юрий Итин и руководитель Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум (её вину в мошенничестве в итоге не признали, но обвинили в халатности).