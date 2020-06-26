Первая реакция Серебренникова на приговор — видео

Режиссёр Кирилл Серебренников, получивший три года условно по делу "Седьмой студии", не стал комментировать приговор в зале суда. Фигуранты дела сразу по окончании заседания обняли близких.

Напомним, сегодня суд признал виновными в хищении около 129 млн рублей Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина. Все они получили условный срок, хотя прокурор требовал реального. Кроме того, со всех троих взыскали сумму ущерба по иску Минкультуры.