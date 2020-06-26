"Огромное спасибо за поддержку". Первые слова Серебренникова после приговора — видео

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Режиссёр Кирилл Серебренников на выходе из Мещанского суда поблагодарил собравшихся за поддержку и за веру в невиновность его самого и других фигурантов дела "Седьмой студии". Художественный руководитель "Гоголь-центра" был приговорён к трём годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей за хищение 128 миллионов 974 тысяч рублей.

— Я, во-первых, говорю огромное спасибо за поддержку нас, за то, что вы верите в нашу невиновность, за то, что вы понимаете, что происходит. Ввиду того, что каждый человек, находящийся здесь, очень важен и ценен для всех, пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию, — обратился режиссёр к журналистам и людям, собравшимся у здания Мещанского суда поддержать его.