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Эксперт рассказал подробности полёта "стаей" в военной авиации

Он отметил, что ранее уже проводились испытания подобной техники.

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Фото © ТАСС / Карпов Ладислав

Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Сергей Хатылев сообщил, что технология "стаи" или "роя" не является новой и стала применяться в боевой авиации после отработки на беспилотниках. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

У нас в своё время это отрабатывалось на самолёте МиГ-31, это авиационный ракетный комплекс перехвата. Он по своим возможностям мог наблюдать практически 500 квадратных километров воздушного пространства, — отметил Хатылев.

Военный эксперт также подчеркнул, что полёты выполнялись группой из четырёх самолётов, при этом вся "стая" контролирует 500 километров фронта, однако один МиГ-31 обладает теми же возможностями. Поэтому при выполнении полёта включался локатор только этого самолёта, который передавал всю информацию остальной группе по закрытым каналам связи.

То есть они себя не обнаруживали, но получали всю информацию. И они могли наводить своё оружие, выполнять задачи, — поведал специалист.

Хатылев добавил, что в случае полёта группы истребителей Су-35 и самолёта Су-57 последний выступил командно-штабным пунктом, добавив при этом, что говорить об управлении вооружением всей "стаи" пока рано.

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