Действующий президент Польши Дуда вышел во второй тур выборов главы государства

Жители Польши не смогли выбрать нового президента страны по итогам первого тура выборов главы государства. По данным exit-poll, действующий лидер республики Анджей Дуда проходит во второй тур.

Отмечается, что глава государства набирает 41,8% голосов избирателей. Компанию ему во втором туре составит мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который на выборах представляет партию "Гражданская платформа". Голоса за него отдали 30,4% избирателей.

Следом за ними расположились журналист Шимон Холовня, набирающий 13,3%, представитель партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак (7,4%) и Роберт Бедронь от левых сил (2,9%).