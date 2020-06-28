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Действующий президент Польши Дуда вышел во второй тур выборов главы государства

Своего ближайшего преследователя он опережает чуть более чем на 11%.

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Фото © Zuma / TASS

Жители Польши не смогли выбрать нового президента страны по итогам первого тура выборов главы государства. По данным exit-poll, действующий лидер республики Анджей Дуда проходит во второй тур.

Отмечается, что глава государства набирает 41,8% голосов избирателей. Компанию ему во втором туре составит мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который на выборах представляет партию "Гражданская платформа". Голоса за него отдали 30,4% избирателей.

Следом за ними расположились журналист Шимон Холовня, набирающий 13,3%, представитель партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак (7,4%) и Роберт Бедронь от левых сил (2,9%).

Отмечается, что на выборах была зафиксирована рекордная для страны явка в 62,9%. Итоги первого тура обещают подвести к 1 июля.

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