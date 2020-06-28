Трамп рассказал, почему Обама исключил Россию из G8

Нынешний президент США Дональд Трамп сообщил, что его предшественник Барак Обама настоял на исключении России из "Большой восьмёрки" (G8), потому что на внешнеполитической арене Москва полностью переиграла Вашингтон. Об этом американский лидер написал на своей странице в "Твиттере", комментируя заявление своего соперника на будущих выборах Джозефа Байдена о том, что не нужно приглашать РФ присоединиться к "Группе семи" (G7).

— Забавно видеть коррумпированного Джо Байдена, зачитывающего заявление по России, которое очевидным образом было написано его помощниками. Россия полностью обыграла его и Обаму, когда они были у власти, так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8, которая в тот момент так называлась. США были слабы во всём, но особенно в отношении России, — отметил Трамп.

Ранее демократ Байден говорил о том, что нельзя приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, которая появилась в газете The New York Times, о предположительном взаимодействии РФ с афганскими боевиками правдива. В МИД России уже прокомментировали данную публикацию, назвав её вбросом разведки Соединённых Штатов.