"Ткнули клумбой в рыло, чтоб не лезла под забором". Шнуров написал стих о конфликте Собчак в монастыре

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих журналистке Ксении Собчак, в котором отметил произошедший накануне конфликт с её участием в Среднеуральском женском монастыре. Произведение Шнуров опубликовал у себя в инстаграме.
В стихе музыкант отметил, что Собчак всегда находится в центре информационной повестки, вспомнив истории с крабовым бизнесом, высказыванием в сторону певца Стаса Костюшкина и недавно сломанным носом светской львицы. Отдельные строки он посвятил потасовке в монастыре.
— Быстрая как Норрис Чак,
И к монахам-каратистам
Скачет Ксения Собчак.
На неё плевать монаху.
Кто она? Какой морали?
И послали её ...
Так бывает на Урале.
Ксюху, так сказать, накрыло,
Всех переорала ором.
Мало? Ткнули клумбой в рыло,
Чтоб не лезла под забором, — написал Шнуров.
Он также в стихотворной форме выразил сожаление, что суд будет не на лобном месте.
Напомним, накануне Ксения Собчак заявила, что на неё и её съёмочную группу напали на территории женского монастыря в Свердловской области. По словам журналистки, всё произошло во время съёмок фильма об отце Сергии (Романове), который укрывается в монастыре после отстранения от службы. В сюжете планировалось расследовать сообщения об издевательствах над подростками в обители. После произошедшего Екатеринбургская епархия призвала временно воздержаться от посещения монастыря.