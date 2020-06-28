"Ткнули клумбой в рыло, чтоб не лезла под забором". Шнуров написал стих о конфликте Собчак в монастыре

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих журналистке Ксении Собчак, в котором отметил произошедший накануне конфликт с её участием в Среднеуральском женском монастыре. Произведение Шнуров опубликовал у себя в инстаграме.

В стихе музыкант отметил, что Собчак всегда находится в центре информационной повестки, вспомнив истории с крабовым бизнесом, высказыванием в сторону певца Стаса Костюшкина и недавно сломанным носом светской львицы. Отдельные строки он посвятил потасовке в монастыре.

— Быстрая как Норрис Чак,

И к монахам-каратистам

Скачет Ксения Собчак.

На неё плевать монаху.

Кто она? Какой морали?

И послали её ...

Так бывает на Урале.

Ксюху, так сказать, накрыло,

Всех переорала ором.

Мало? Ткнули клумбой в рыло,

Чтоб не лезла под забором, — написал Шнуров.