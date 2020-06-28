У режиссёра фильма Собчак диагностировали перелом после потасовки в монастыре на Урале

Врачи травмпункта № 2 в Екатеринбурге выявили перелом у режиссёра фильма Ксении Собчак после конфликта со служителями Среднеуральского женского монастыря. Об этом коллега журналистки написал в "Фейсбуке".

Фото © Facebook / Sergey Erzhenkov

Потерпевший рассказал, что у него обнаружили перелом шиловидного отростка. Он осудил нападавших, заверив, что они ответят за произошедший конфликт.

— Воцерковление от схиигумена Сергия Романова. Борец с чипизацией, Интернетом и духом айфона сам активно руководил из своей кельи войском Христовым посредством айфона, — едко сыронизировал Ерженков под фотографией с рукой в гипсе.