У режиссёра фильма Собчак диагностировали перелом после потасовки в монастыре на Урале

Врачи травмпункта № 2 в Екатеринбурге выявили перелом у режиссёра фильма Ксении Собчак после конфликта со служителями Среднеуральского женского монастыря. Об этом коллега журналистки написал в "Фейсбуке".
Фото © Facebook / Sergey Erzhenkov
Потерпевший рассказал, что у него обнаружили перелом шиловидного отростка. Он осудил нападавших, заверив, что они ответят за произошедший конфликт.
— Воцерковление от схиигумена Сергия Романова. Борец с чипизацией, Интернетом и духом айфона сам активно руководил из своей кельи войском Христовым посредством айфона, — едко сыронизировал Ерженков под фотографией с рукой в гипсе.
Накануне Ксения Собчак заявила, что на неё и её съёмочную группу напали на территории женского монастыря в Свердловской области. По словам журналистки, всё произошло во время съёмок фильма об отце Сергии (Романове), который укрывается в монастыре после отстранения от службы. В сюжете планировалось расследовать сообщения об издевательствах над детьми в упомянутой обители. После инцидента Екатеринбургская епархия призвала временно воздержаться от посещения монастыря.