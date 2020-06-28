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У режиссёра фильма Собчак диагностировали перелом после потасовки в монастыре на Урале

Ранее потерпевшие заявили, что уже написали заявления в полицию.

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Фото © Facebook / Sergey Erzhenkov

Врачи травмпункта № 2 в Екатеринбурге выявили перелом у режиссёра фильма Ксении Собчак после конфликта со служителями Среднеуральского женского монастыря. Об этом коллега журналистки написал в "Фейсбуке".

Фото © Facebook / Sergey Erzhenkov

Потерпевший рассказал, что у него обнаружили перелом шиловидного отростка. Он осудил нападавших, заверив, что они ответят за произошедший конфликт.

Воцерковление от схиигумена Сергия Романова. Борец с чипизацией, Интернетом и духом айфона сам активно руководил из своей кельи войском Христовым посредством айфона, — едко сыронизировал Ерженков под фотографией с рукой в гипсе.

Накануне Ксения Собчак заявила, что на неё и её съёмочную группу напали на территории женского монастыря в Свердловской области. По словам журналистки, всё произошло во время съёмок фильма об отце Сергии (Романове), который укрывается в монастыре после отстранения от службы. В сюжете планировалось расследовать сообщения об издевательствах над детьми в упомянутой обители. После инцидента Екатеринбургская епархия призвала временно воздержаться от посещения монастыря.

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