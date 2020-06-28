Собянин заявил о быстром восстановлении спорта в Москве после пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что спорт в городе быстро восстановится после пандемии. Градоначальник отметил, что жители столицы уже возвращаются на спортивные сооружения, в парки и скверы.

— Думаю, молодёжное движение и спорт быстро восстановятся в городе, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Строим также спортивные сооружения из быстровозводимых конструкций. На Ходынке есть спорткомплекс, в Печатниках, еще в ряде округов. Вообще, хочется, чтобы в каждом районе Москвы были такие объекты. Строим сами и поддерживаем частных инвесторов, желающих строить ФОКи, бассейны. pic.twitter.com/0zI5A56wC5 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 26, 2020

Мэр подчеркнул, что Москва — молодёжный город, в котором проживает 2,5 миллиона человек в возрасте от 14 до 30 лет. Для москвичей во дворах, скверах и парках установлены тысячи спортивных площадок.