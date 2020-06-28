Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Собянин заявил о быстром восстановлении спорта в Москве после пандемии

По словам мэра, власти стараются сделать город живым и жизнерадостным.

58
Post cover

Фото © VK / Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что спорт в городе быстро восстановится после пандемии. Градоначальник отметил, что жители столицы уже возвращаются на спортивные сооружения, в парки и скверы.

Думаю, молодёжное движение и спорт быстро восстановятся в городе, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр подчеркнул, что Москва — молодёжный город, в котором проживает 2,5 миллиона человек в возрасте от 14 до 30 лет. Для москвичей во дворах, скверах и парках установлены тысячи спортивных площадок.

Напомним, фитнес-клубы российской столицы вернулись к работе 23 июня в рамках третьего этапа снятия ограничений, введённых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. По словам Сергея Собянина, Москва "уже вернулась к обычному ритму жизни", однако массовые мероприятия пока по-прежнему проводить нельзя.

Выбор редакции

Loading...