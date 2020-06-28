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Неизвестный расстрелял протестующих из-за гибели афроамериканки в Кентукки — видео

Полицейские разыскивают подозреваемого.

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Один человек погиб и ещё один был госпитализирован в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на демонстрации из-за смерти афроамериканки Брионны Тейлор в американском городе Луисвилл, штат Кентукки. Видеозапись инцидента была опубликована в соцсетях.

Наши сотрудники очистили парк и пытаются собрать как можно больше информации, чтобы идентифицировать всех, кто был причастен к инциденту, — приводит АР текст сообщения местного департамента полиции.

По данным полицейских, стрельба началась в районе девяти часов вечера. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как люди пытаются убежать и найти себе укрытие, пока на фоне звучат выстрелы. Позже автор ролика подходит к месту, где лежит человек, и ему пытаются оказать медицинскую помощь.

Отмечается, что к настоящему моменту офис шерифа не предоставил какой-либо информации об арестах, возможных подозреваемых, личностях и возрасте жертв.

Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли, четыре получили ранения в результате нападения на склад Walmart в Калифорнии.

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