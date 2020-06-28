Неизвестный расстрелял протестующих из-за гибели афроамериканки в Кентукки — видео

CONTENT WARNING: This video of today’s shooting at Jefferson Square Park was pulled from the FB livestream of one of Louisville’s more vocal protesters. Absolutely horrifying to see. To my friends, coworkers and anybody else down there, please be vigilant. Please be safe. pic.twitter.com/AT8PiOIKrG — John Boyle (@JBernardBoyle) June 28, 2020

Один человек погиб и ещё один был госпитализирован в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на демонстрации из-за смерти афроамериканки Брионны Тейлор в американском городе Луисвилл, штат Кентукки. Видеозапись инцидента была опубликована в соцсетях.

— Наши сотрудники очистили парк и пытаются собрать как можно больше информации, чтобы идентифицировать всех, кто был причастен к инциденту, — приводит АР текст сообщения местного департамента полиции.

По данным полицейских, стрельба началась в районе девяти часов вечера. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как люди пытаются убежать и найти себе укрытие, пока на фоне звучат выстрелы. Позже автор ролика подходит к месту, где лежит человек, и ему пытаются оказать медицинскую помощь.

Отмечается, что к настоящему моменту офис шерифа не предоставил какой-либо информации об арестах, возможных подозреваемых, личностях и возрасте жертв.