Россияне активнее покупали антидепрессанты с марта по июнь

В период с 1 марта по 1 июня текущего года россияне активнее скупали антидепрессанты. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании DSM Group.

Отмечается, что продажи средств выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, россияне за указанный период приобрели 2,3 миллиона упаковок, потратив на это 1,4 миллиарда рублей.