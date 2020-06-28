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Россияне активнее покупали антидепрессанты с марта по июнь

Аналитики отмечают, что период роста совпал с развитием пандемии коронавируса.

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В период с 1 марта по 1 июня текущего года россияне активнее скупали антидепрессанты. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании DSM Group.

Отмечается, что продажи средств выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, россияне за указанный период приобрели 2,3 миллиона упаковок, потратив на это 1,4 миллиарда рублей.

Аналитики отмечают, что период роста совпал с развитием пандемии коронавирусной инфекции в стране. При этом увеличение продаж было зафиксировано и в марте текущего года. Впрочем, снижение продаж было замечено уже в конце апреля.

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