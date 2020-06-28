Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Московские спасатели вытащили утёнка из подземной ловушки — видео

Пострадавшего в целости и сохранности выпустили в пруд.

162

Столичным спасателям пришлось ползти около 40 метров по колодцу, чтобы догнать маленького утёнка, который оказался в ловушке и не мог сам выбраться на свободу. Видеозапись чудесного спасения была опубликована в соцсетях.

Отмечается, что операция осложнялась действиями самого пострадавшего, который от страха забился в самый дальний угол подземной трубы. В конечном итоге он был пойман и выпущен в ближайшем пруду.

Ранее Лайф публиковал видеозапись из Новосибирска, где прохожие спасли мальчика, голова которого застряла в автоматическом заборе в то мгновение, когда тот начал открываться.

Выбор редакции

Loading...