Московские спасатели вытащили утёнка из подземной ловушки — видео

Столичным спасателям пришлось ползти около 40 метров по колодцу, чтобы догнать маленького утёнка, который оказался в ловушке и не мог сам выбраться на свободу. Видеозапись чудесного спасения была опубликована в соцсетях.

Отмечается, что операция осложнялась действиями самого пострадавшего, который от страха забился в самый дальний угол подземной трубы. В конечном итоге он был пойман и выпущен в ближайшем пруду.