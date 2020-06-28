Врач рассказал о состоянии добровольцев после введения вакцины от коронавируса

У тех граждан, которые добровольно согласились протестировать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, не отмечается нежелательных последствий для здоровья. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев, передаёт газета "Красная звезда".

Врач отметил, что самочувствие добровольцев первой и второй групп хорошее, активных жалоб нет.

— Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено, — подчеркнул Чихляев.

Медик также добавил, что добровольцам будут делать общие клинические и биохимические анализы крови, а также проверять на наличие иммунитета к CoViD-19.

Несколько добровольцев, которые согласились на тестирование, также подтвердили, что никаких изменений в их самочувствии после вакцинации не наблюдается.

Ранее Минобороны РФ показало видео первых клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Тогда девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, ещё девяти — второй. А 23 июня вакцина была введена еще 20 добровольцам. Специалисты планируют завершить все клинические исследования до конца июля.