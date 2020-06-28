Врач рассказал о состоянии добровольцев после введения вакцины от коронавируса

У тех граждан, которые добровольно согласились протестировать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, не отмечается нежелательных последствий для здоровья. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев, передаёт газета "Красная звезда".
Врач отметил, что самочувствие добровольцев первой и второй групп хорошее, активных жалоб нет.
— Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено, — подчеркнул Чихляев.
Медик также добавил, что добровольцам будут делать общие клинические и биохимические анализы крови, а также проверять на наличие иммунитета к CoViD-19.
Несколько добровольцев, которые согласились на тестирование, также подтвердили, что никаких изменений в их самочувствии после вакцинации не наблюдается.
Ранее Минобороны РФ показало видео первых клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Тогда девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, ещё девяти — второй. А 23 июня вакцина была введена еще 20 добровольцам. Специалисты планируют завершить все клинические исследования до конца июля.
В военном ведомстве России уже сообщали о том, что для тестирования отечественной вакцины от коронавирусной инфекции отобрали 50 добровольцев. Из них сформировали две группы. В первую вошли добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту), а во вторую — гражданские лица.
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