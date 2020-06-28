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Россия планирует упростить въезд в страну иностранцам, у которых есть родственники в РФ

Как отметили в дипведомстве, в данный момент по этому вопросу разрабатывается специальный законопроект.

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Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Российские власти рассматривают возможность упрощения условий поездок в РФ для иностранных граждан, у которых в нашей стране есть близкие родственники. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов, передаёт "Коммерсант".

Хотели бы упростить условия поездок в Россию для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан РФ. Сейчас министерство ведёт работу над законопроектом, который предусматривает возможность оформления им многократных долгосрочных частных виз на основании заявления в письменной форме их близкого родственника — гражданина РФ. Тем самым исключается необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД России, — подчеркнул дипломат.

Иванов отметил, что получить многократную долгосрочную частную визу в консульском учреждении РФ смогут те иностранцы, у которых супруг (супруга), дети, брат, сестра, внук, родитель, бабушка или дедушка являются российским гражданином.

Будет увеличен срок действия многократных частных виз до одного года, при этом по таким визам можно будет пребывать на территории России в течение всего года без ограничений, — уточнил представитель МИД.

Кроме того, замминистра сообщил, что российское внешнеполитическое ведомство считает возможным выдать новые российские визы бесплатно взамен на те, которыми иностранные граждане не сумели воспользоваться из-за пандемии коронавируса. Иванов также добавил, что в МИД РФ не имеют принципиальных возражений против выдачи туристических виз сроком до пяти лет.

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