Россия планирует упростить въезд в страну иностранцам, у которых есть родственники в РФ

Российские власти рассматривают возможность упрощения условий поездок в РФ для иностранных граждан, у которых в нашей стране есть близкие родственники. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов, передаёт "Коммерсант".

— Хотели бы упростить условия поездок в Россию для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан РФ. Сейчас министерство ведёт работу над законопроектом, который предусматривает возможность оформления им многократных долгосрочных частных виз на основании заявления в письменной форме их близкого родственника — гражданина РФ. Тем самым исключается необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД России, — подчеркнул дипломат.

Иванов отметил, что получить многократную долгосрочную частную визу в консульском учреждении РФ смогут те иностранцы, у которых супруг (супруга), дети, брат, сестра, внук, родитель, бабушка или дедушка являются российским гражданином.

— Будет увеличен срок действия многократных частных виз до одного года, при этом по таким визам можно будет пребывать на территории России в течение всего года без ограничений, — уточнил представитель МИД.