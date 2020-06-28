Стало известно, сколько иностранцев не уехали из России после чемпионата мира — 2018

Более двух тысяч иностранных граждан, которые приехали в Россию по паспорту болельщика на чемпионат мира по футболу 2018 года, до сих пор не покинули страну. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Евгений Иванов.

В ходе беседы с изданием он сообщил о планах по введению в РФ электронной визы и даже возможности сделать её многократной.

— По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу, — отметил Иванов.