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Стало известно, сколько иностранцев не уехали из России после чемпионата мира — 2018

Сейчас их можно назвать нелегальными мигрантами.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Более двух тысяч иностранных граждан, которые приехали в Россию по паспорту болельщика на чемпионат мира по футболу 2018 года, до сих пор не покинули страну. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Евгений Иванов.

В ходе беседы с изданием он сообщил о планах по введению в РФ электронной визы и даже возможности сделать её многократной.

По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу, — отметил Иванов.

По его словам, таких приезжих можно по факту назвать нелегальными мигрантами.

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