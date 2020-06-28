В США объяснили бессмысленность "утешительных" санкций против "Северного потока — 2"

Попытки санкционного давления США на ход строительства газопровода "Северный поток — 2" станут новым витком энергетической войны между Москвой и Вашингтоном, однако помешать реализации проекта они уже едва ли смогут и фактически лишь немного "утешают" Украину. Об этом в статье журнала Forbes заявил колумнист Кеннет Рапоза.

— На самом деле это [санкции] вряд ли остановит строительство, потому что они уже зашли так далеко, оно почти завершено, — говорится в статье.

Журналист обращает внимание, что в Киеве к новым санкциям США против трубопровода отнеслись "с восторгом", поскольку из-за него украинские власти рискуют потерять доходы от транзита российского голубого топлива. По оценкам экспертов, это до 10% "ВВП Украины, который и так не отличается быстрым ростом".

Отмечается, что новые ограничения будут распространяться в том числе на компании, которые в любой форме помогают "укладке труб" от непосредственно рытья котлованов и подготовки строительных площадок вплоть до оказания услуг по оценке страховых рисков. По мнению журналиста, это может обернуться лишь тем, что технический контроль за проектом после окончания его строительства будет проводиться без доступа к нему европейских специалистов.

Тем не менее, несмотря на почти завершённое строительство и отсутствие реальной возможности помешать его ходу, новые ограничения могут "не понравиться" не только непосредственно России, но и Германии, которая в газопроводе заинтересована. Автор указывает, что, хотя пока новые санкции содержатся лишь в законопроекте, они, скорее всего, будут поддержаны конгрессом США.