Итальянский футбольный агент предложил провести Евро-2020 в России без иностранных болельщиков

Итальянский футбольный агент Марко Трабукки предложил провести чемпионат Европы по футболу 2020 года в России, но без иностранных болельщиков. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Сезон 19/20 в @SerieA и в🇨🇭 приостановили и скорее всего отменят. Думаю, многие страны ЕС🇪🇺 запретят @UEFA проводить @EURO2020 на их территории.

Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести @EURO2020 в России? Без иностранных болельщиков. — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) March 9, 2020

— В Италии сезон остановлен. Думаю, что его отменят. Многие страны запретят Союзу европейских футбольных ассоциаций проводить матчи Евро-2020 на своей территории. В России сейчас проводят спортивные состязания. Можно там сыграть матчи чемпионата Европы, но без иностранцев, — отметил Трабукки.

Чемпионат Европы 2020 года должен пройти в 11 странах с 12 июня по 12 июля. Помимо России игры запланированы в Италии, Великобритании (Англии и Шотландии), Германии, Испании, Дании, Нидерландах, Азербайджане, Венгрии, Ирландии и Румынии.

Напомним, из-за вспышки коронавируса во Франции запретили сборы с числом участников более 1000 человек, а в Канаде отменили женский чемпионат мира по хоккею. В Италии сначала объявили о том, что спортивные соревнования будут проходить при пустых трибунах, а потом и вовсе последовал запрет на все массовые мероприятия. В УЕФА заявили, что матчи будут проходить без традиционных рукопожатий футболистов перед стартовым свистком.