Во Франции из-за коронавируса запретили массовые мероприятия

Министерство здравоохранения Франции вынесло запрет на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.

Уточняется, что такими считаются события с числом участников или приглашённых гостей от тысячи человек.

Об этом решении поведал министр здравоохранения страны Оливье Веран во время трансляции в социальных сетях Елисейского дворца после совещания при президенте. Он отметил, что ограничения дадут положительный эффект в вопросе распространения коронавируса. По словам Верана, на данный момент Франция находится во второй стадии борьбы с инфекцией. Речь о третьей (эпидемии) пока не идёт.

Глава Минздрава добавил, что 9 марта будет подписан декрет о расширении доступа к удалённым консультациям с врачами, что позволит "защитить их и упростить работу". Также власти Франции порекомендовали воздержаться от визитов к пожилым людям, за исключением крайних случаев. В стране уже запрещено групповое посещение домов престарелых.

Напомним, ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом во Франции за сутки увеличилось в полтора раза.