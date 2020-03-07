Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки увеличилось в полтора раза

Глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил о резком увеличении количества заразившихся коронавирусом в стране, передаёт радиостанция France Info.

За сутки 336 человек подхватили вирус, а общее число заболевших достигло 949. Их них смертельными оказались 16 случаев, среди умерших 11 мужчин и пять женщин.

— В их числе 12 человек старше 70 лет, — сказал Саломон.

Чиновник отметил, что 45 человек в данный момент находятся в реанимации. В стране могут объявить третью стадию распространения заболевания — эпидемию. Сейчас, отметил Саломон, объявлена вторая стадия.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вскоре вспышка коронавируса в стране перерастёт в эпидемию, так как он продолжит распространяться. При этом глава государства перестал здороваться за руку в рамках борьбы с продвижением вируса.