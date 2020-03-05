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Макрон: Эпидемию коронавируса во Франции не остановить

Вирус в стране развивается с галопирующей скоростью: только за последние сутки там было выявлено 183 случая заболевания.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что коронавирус CoViD-2019 на территории страны будет только распространяться и вскоре вспышка перерастёт в эпидемию. Об этом он заявил в ходе встречи с учёными, занимающимися исследованием вируса, в Елисейском дворце.

За последние сутки во Франции коронавирусом заразилось 183 человека, общее число инфицированных превысило 420 человек. При этом на территории страны зафиксировано уже восемь летальных случаев от вирусной пневмонии.

Недавно из-за распространения болезни в стране Макрон перестал здороваться за руку, чтобы хоть как-то обезопасить себя от заражения. Хотя сам он проверку на наличие болезни ещё не прошёл.

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