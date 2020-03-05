Макрон: Эпидемию коронавируса во Франции не остановить

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что коронавирус CoViD-2019 на территории страны будет только распространяться и вскоре вспышка перерастёт в эпидемию. Об этом он заявил в ходе встречи с учёными, занимающимися исследованием вируса, в Елисейском дворце.

Le Président @EmmanuelMacron réunit les acteurs de la recherche publique et privée engagés dans la lutte contre le Coronavirus. C'est en conjuguant les efforts que l'on y arrivera. pic.twitter.com/fTfStGO5nr — Élysée (@Elysee) March 5, 2020

За последние сутки во Франции коронавирусом заразилось 183 человека, общее число инфицированных превысило 420 человек. При этом на территории страны зафиксировано уже восемь летальных случаев от вирусной пневмонии.

Недавно из-за распространения болезни в стране Макрон перестал здороваться за руку, чтобы хоть как-то обезопасить себя от заражения. Хотя сам он проверку на наличие болезни ещё не прошёл.